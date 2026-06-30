Barangay health worker ug tulo ka anak nakit-ang patay sa Zamboanga

Usa ka barangay health worker (BHW) ug ang iyang tulo ka anak ang nakit-ang patay sayo sa buntag niadtong Lunes, Hunyo 29, 2026, sulod sa ilang panimalay sa Barangay Litapan, Lungsod sa Josefina, Zamboanga del Sur, sumala sa kapulisan.
Giila sa kapulisan ang mga biktima nga sila si Arlene Dumalte, 42, usa ka health worker sa barangay, ug ang iyang tulo ka anak nga sila si Nashyl, 16; En-en, 14; ug Arnel, 11.
“They all sustained multiple stab wounds,” matod ni Police Lieutenant Julito Pamalaran, hepe sa kapulisan sa Josefina, ngadto sa mga tigbalita.
Ang maong trahedya nadiskobrehan mga alas-6:45 sa buntag niadtong Lunes, Hunyo 29, ni Litapan Barangay Councilor Alejo Indangan, samtang nagpadulong kini sa iyang umahan.
Daling nitaho si Indangan sa kapulisan human niya nakit-an ang bukton sa usa ka babaye nga nagkadugo sa naguba nga bahin sa bungbong sa balay.
Gibanabana nga posibleng gipatay ang mga biktima sa tungang gabii niadtong Sabado, Hunyo 27, tungod kay ang mga bata nakit-an pa sa mga alas-8 sa gabii sa susamang adlaw didto sa duol nga pampublikong Wi-Fi station.
Nisaad si Pamalaran nga buhaton nila ang tanan aron mahatagan og hustisya ang mga biktima.