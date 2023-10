Boang manghapak og pasahero, gipangita na

Subling molusad ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sa rescue sa mga batang libud-suroy ug paghipos sa mga makililimos sa kadalanan.

Kini human nag-viral sa social media ang video sa usa ka lalaki nga nangayo og kwarta sa mga pasahero sa publiko nga mga sakyanan apan kon dili mahatagan, masuko kini ug manghapak.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, information officer sa Cebu City Police Office (CCPO), nga ila dayon kini nga gihatagan og pagtagad ug girespondehan ang Dalan Natalio Bacalso diin didto, matod pa, kanunay mangatang ang maong lalaki sa mga jeep de pasaheroan.

Apan wala na nila kini nakit-i pa tungod kay giingong magbalhinbalhin kini og lugar nga pundohan.

Tungod niini, niawhag si Rafter sa publiko nga kon makit-an kini pagbalik, labing maayo nga i-report dayon sa labing duol nga police station aron ilang ma rescue ug madala sa gitahasan nga buhatan sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo.

“Kami nang hangyo nga kon kinsa man gani tong nakaila ug nakakita niini, kon asa gyud ni siya gapuyo ug asa siya nagpermanente, mohangyo mi sa pagduol kay naa tay kapulisan diha sa kadalanan aron ma-rescue nato ni. So that he can no longer inflict more harm sa atong publiko,” matod ni Rafter.

Dunay mga netizen nga nangreklamo nga hapit sila madisgrasya samtang nagmotorsiklo tungod kay mobabag o manghapak ang mao nga buang.

Masuko kini kon hatagan lang og pagkaon o kon di man gani, P5 lang ang itunol kaniya.

Gipasabot ni Rafter nga daghan na sila og na rescue nga mga bata’ng libud suroy lakip na kining magpakilimos diha sa karsada apan ang problema mobalik ra usab bisan mihimo na’g lakang ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo.

Subay niini, nakig-alayon na sila sa barangay officials aron maabagan sila sa pag-monitor nga dili na mamalik ug madala sa ahensya sa gobiyerno.