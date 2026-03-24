Booking scams grabeng pagsiaw

Giabisuhan sa Department of Tourism Central Visayas (DOT) 7 ang publiko kabahin sa nagkataas nga datos sa online booking scams nga nakaapektar sa turista sa rehiyon.
Base sa talaan sa ahensiya sa Marso 17, 2026, moabot sa 198 ka mga reklamo ang nadawat sa buhatan nga naglakip sa mga DOT-accredited establishments.
Matod sa DOT 7 nga nawadan og moabot sa P1 million ang mga establisimento tungod niining mga malimbungong transaksyon.
Gidugang sa buhatan nga mao ni hinungdan nga gilusad ang “Turista iWas Scam” campaign sa Sugbo ug Bohol nga maoy duawanan sa mga turista.
Ang maong kampanya maghatag og pagtagad sa mas luwas nga booking practices, diin giawag niini ang publiko nga segurohon nga i-verify daan ang mga acccredited tourism businesses sa dili pa mo-book aron dili mailad.