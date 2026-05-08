Brake sa motorsiklo wa mopaak, drayber patay

Patay ang 47-anyos nga lalaki samtang naangol ang iyang angkas human naaksidente ang ilang gisakyang motorsiklo alas 9:30 sa gabii niadtong Miyerkules, Mayo 6, 2026, sa South Hills Road, Odevillas Subdivision, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si Rittie Subingsubing III, 47, residente sa Salvador Street, Barangay Labangon, Cebu City; samtang ang naangol mao si Blicelle De Villa, 42, residente sa Duljo Fatima, Cebu City.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, base sa pamahayag sa angkas sa biktima, samtang nagpadulong paubos sa South Hills Road ang motorsiklo, kalit nag-malfunction ang brake.
Tungod sa kakusog sa dagan paingon sa ubos, wala na makontrol sa drayber ang motorsiklo ug nangatagak silang duha sa sementadong karsada.
Gumikan sa kusog nga impact, nakaangkon og mga samad sa lawas ang drayber ug ang iyang angkas dayong gidala sa Cebu City Medical Center.
Apan si Subingsubing gideklarar ni Dr. Nolie Kristoffer Gabia nga dead on arrival tungod sa grabeng kadaot sa ulo.