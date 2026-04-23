Byron Garcia misurender

Niluwat og warrant of arrest batok ni Byron Garcia ang Branch 83 sa Regional Trial Court sa Dakbayan sa Mandaue, subay sa cyber libel case nga giatubang niini sa Martes, Abril 21, 2026.
Si Presiding Judge Allan Francisco S. Garciano sa Branch 83, niisyu sa maong warrant subay sa kalapasan sa Section 4(c)(4) of Republic Act 10175, o ang Cybercrime Prevention Act of 2012, in relation sa Article 355 of the Revised Penal Code.
Nisurender si Garcia ug nakapiyansa human gitugotan sa korte ang piyansa nga mokantidad og P48,000 ubos sa Rules on Criminal Procedure.
Kahinumdoman nga niadtong Disyembre 11, 2025, niduso og kasong Cyberlibel si Dr. Janos Vizcayno, umagad ni Gobernador Pamela Baricuatro, batok ni Garcia igsuon ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia, sa Office of the Prosecutor sa Dakbayan sa Mandaue.
Kini tungod kay giingong mga pasangil batok sa doktor diha sa iyang social media page.
Giingong gipasanginlan ni Garcia ang doktor nga nagtambal diha sa usa ka general hospital sa Dakbayan sa Sugbo ug paghatag og dakong kabug-at sa mga pasyente sa pagpataliwala kanila og mga gamit alang sa operasyon ug uban pang pang-medical needs sa gawas sa ospital nga giingong doble ang presyo.
Butang nga una na nga gihimakak ni Vizcayno subay sa giingong pagpamintaha sa mga pasyente niini.