Cebuana nga apil sa Artemis II, giila

Usa ka lumad nga taga Lungsod sa Balamban ang giila tungod sa iyang dako nga papel sa kalampusan sa Artemis II, usa ka mahinungdanong programa sa National Aeronautics and Space Administration (Nasa) nga nagtumong sa pagbalik sa mga tawo ngadto sa bulan.
Si Arianne “Nikki” Jubay Lazaro, usa ka Senior Materials Engineer ug miyembro sa Orion Fracture Control Team, nakatabang sa pagseguro sa kaluwasan sa mga kritikal nga sistema sa spacecraft, lakip na ang Environmental Control and Life Support System ug ang mga nag-unang structural components niini.
Sa usa ka pamahayag, si Balamban Mayor Amos Edwin Cabahug nagkanayon nga ang kalampusan ni Lazaro naghatag og garbo sa lungsod, ingon man sa iyang pamilya.
“You serve as an inspiration to the youth of Balamban and beyond, proving that with passion, perseverance, and hard work, even the stars are within reach,” matod ni Cabahug.
Ang Artemis II giisip nga usa ka dako nga lakang sa human space exploration, isip kabahin sa tinguha nga makapadala og mga astronaut balik sa Bulan.
Ang inahan ni Lazaro nga si Ethel Jubay Lazaro, lumad nga taga Barangay Aliwanay, Balamban, samtang ang iyang amahan mao si Alberto Lazaro.