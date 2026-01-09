Dalaga nga hubog ‘nangluwa’ sa mga misalmot sa prosesyon

Gipriso ang usa ka 20-anyos nga babaye human nagmaoy ug nanggubot atol sa sagradong penitential walk nga “Walk with Jesus” sa Osmeña Boulevard, Dakbayan sa Sugbo, alas 5:00 sa buntag, Enero 8, 2026.
Giila ang suspek nga si alyas “Shaira”, lumad nga taga Negros apan kasamtangang nagpuyo sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu City. Sumala sa imbestigasyon, sobra kahubog ang dalaga ug wala na makakontrol sa iyang lihok duol sa Harrison Park sa Barangay Sambag 2. Nagmaoy siya sa tunga sa dalan, nanggaras og mga motor nga nakaparada, nangluwa sa mga deboto nga niuban sa prosesyon, ug nisukol sa mga awtoridad.
Dihang nahuwasan na sa bilanggoan, giangkon ni Shaira nga tungod sa iyang personal nga problema, pressure sa pag-eskwela isip usa ka Law Student, ug pag-atake sa iyang anxiety ang hinungdan kon ngano nga naghubog siya.
Nangayo siya og pasaylo sa iyang nabuhat ug nipasalig nga bayran ang tanang kadaot o damage sa mga motor nga iyang nanggarasan.
Bisan sa iyang pagpangayo og pasaylo, pabilin siyang gitanggong ug mag-atubang og kasong Resistance and Disobedience to Authority ug Malicious Mischief. (JDG)