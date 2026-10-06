Gen. Micor bag-ong kumander sa VisCom

Pormal na nga milingkod ang bag-ong kumander sa Visayas Command (VisCom) human niya hulipi sa katungdanan ang acting commander niini nga si Army Major General Peter Burgonio, atol sa gipahigayon nga turnover of command nga gipangulohan ni AFP Chief of Staff General Antonio Nafarrete niadtong Lunes, Oktubre 5, 2026.
Ang gipili nga mangulo sa kasundalohan sa Kabisay-an mao si Army Major General Moises Micor, usa ka sakop sa Philippine Military Academy (PMA) Class of 1993 ug kanhi kumander sa Air Mobility Command sa Philippine Air Force gikan sa Abril 24, 2026 hangtod sa Oktubre 4, 2026.
Mobalik si Burgonio sa iyang naandang pwesto isip kumander sa 8th Infantry Division, nga ubos usab sa pagdumala sa VisCom, diin una siyang gibutang isip acting commander niadtong Agusto 12, 2026.