Gidunggab-patay tungod sa selos

Tungod sa tumang selos, patay ang usa ka 39-anyos nga lalaki human kalit nga gidunggab sa iyang silingan alas 8:50 sa gabii niadtong Dominggo, Mayo 31, 2026, sa Purok 2, Greenhills, Barangay Cogon, Lungsod sa Compostela.
Giila ang biktima nga si Junrey Utlang Rondina.
Base sa imbestigasyon sa Compostela Municipal Police Station, nag-estoryahanay ang biktima ug ang iyang mga kaila sa dihang kalit lang nibutho ang suspek nga si Jimmy Canocat Sergas, 39, buwag sa asawa, ug gidunggab ang iyang liog gamit ang kutsilyo sa wala pa nisibat palayo.
Gibutyag ni Vilma Rondina, inahan sa biktima, nga duna nay karaan nga panagbangi ang duha tungod kay nagduda si Sergas nga dunaay relasyon si Junrey ug ang iyang hinigugma nga si alyas “Luz.”
Matod pa nga nahusay na unta ang duha sa barangay apan wala gihapon mawala ang pagduda sa suspek.
Gilusad na sa kapulisan ang manhunt operation batok sa suspek kinsa pasakaan og kasong murder.