High value target sa Mambaling, sikop sa buy-bust

Wala makaugpo ang usa ka 19-anyos nga giilang high value target atol sa gilusad nga buy-bust sa Drug Enforcement Team sa Mambaling Police Station alas 6:10 sa gabii, Dominggo, Marso 29, 2026, sa Sityo Puntod, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila nga si John Lloyd Eyas Pagobo, alyas Bunso, molupyo ra sab sa maong lugar.
Nasakmit gikan kaniya ang mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 50 gramos nga dunay standard drug price nga P340,000 ug mga drug paraphernalia.
Ang mga nasakmit nga shabu giduso na ngadto sa PNP Cebu City Forensic Unit alang sa himuon nga chemical analysis.
Matod sa usa sa mga operatiba sa Mambaling Police Station nga nigawas ang pangalan sa suspek sa nanglabay nga mga dakop nga tungod ani gipaubos nila sa usa ka buwan nga validation ug case buildup.