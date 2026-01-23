Husay sa pagpatay sa iro sa Canduman sugdan na
Sugdan karon, Enero 23 ang husay sa Barangay Canduman sa Dakbayan sa Mandaue kalabot sa brutal nga pagpatay sa usa ka iro nga Labrador nga gibunalan hangtod namatay sa publikong merkado.
Matod ni Barangay Canduman Captain Dante Borbajo, ang husay nga orihinal untang gitakda sa sayong petsa, gibalhin alang sa dugang koordinasyon human sa inisyal nga imbestigasyon niadtong Enero 21, 2026.
Sumala ni Borbajo, ang tag-iya sa iro nagpabiling lig-on sa pagpasaka og pormal nga kaso bisan pa sa pagpangayo og pasaylo sa nagpatay.
Gibutyag ni Borbajo nga ang suspek kinsa nailhan nga usa ka namaligya og buwad sa merkado, giingong nibunal sa iro human kini niduol sa iyang pwesto.
Base sa mga inisyal nga asoy nga nakuha sa barangay, niduol si Cooper sa dapit sa tindero ug nisimhot sa usa ka bakanteng karton nga gigamit sa buwad.
Sumala sa kapitan, makadaghan nga higayon nga gibunalan si Cooper ug ang kagrabe sa mga samad nagpakita nga gibunal-bunalan kini tungod kay ang usa lang ka hapak dili unta makapatay dayon sa iro. (ABC)