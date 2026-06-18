Inadlaw nga water supply sa MCWD kuwang og 16M ka litro

Gipahugtan sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) ang ilang mga pagpangandam alang sa posibleng epekto sa El Niño human makatala og kakuwang sa supply sa tubig nga mosobra sa 16,000 cubic meters matag adlaw.
Kini nakapabalaka sa kakuwang sa tubig sa Metro Cebu sa mosunod nga mga buwan.
Atol sa press conference niadtong Miyerkules, Hunyo 17, 2026, gipahayag ni MCWD General Manager John Dx Lapid ug Operations Department Manager Edgar Ortega nga ang water utility kasamtangang nag-produce og average nga 263,941 cubic meters sa tubig matag adlaw (CMD), nga mas ubos sa gibanabana nga adlaw-adlaw nga panginahanglan nga 280,000 CMD.
Ang kasamtangang water deficit sa MCWD nga 16,059 cubic meters matag adlaw gibanabana nga katumbas sa 16 ka milyon ka litro sa tubig, nga paigo nga makapuno sa mosobra sa 16 ka milyon ka one-liter nga botelya kada adlaw.
Bisan pa man niini nga kakuwangon, gipahayag ni Lapid nga ang MCWD nagpabilihin sa estado sa pagpangandam imbis nga maalarma samtang nagpatuman og mga pamaagi aron maminusan ang epekto sa posibleng El Niño.
Uban niini nga mga pamaagi mao ang rehabilitasyon sa mga kasamtangang atabay , pagpakunhod sa non-revenue water (NRW) o pag-usik sa tubig, ug ang pag-ban sa dili awtorisadong pag-access sa mga fire hydrant, nga sumala ni Lapid nakaamot sa pagkawala sa tubig ug nagdala og risgo sa kontaminasyon sa potable water supply sa utility.
“We have designated metered hydrants for emergency use and coordinated with the Bureau of Fire Protection to ensure that hydrants are used only during emergencies,” matod ni Lapid.
Ang MCWD nagtabang usab sa mga komunidad sa bukid nga nakasinati og kalisod sa supply sa tubig. Ang mga residente sa Barangay Guba ug Agsungot nakadawat na og mga sudlanan sa tubig, samtang ang utility nagtuon usab sa pagpadala og mga mobile water tank sa mga bukirang barangay sama sa Cambinocot, Bonbon, ug Paril.
Gitugotan usab sa utility ang mga water tanker sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga mokuha og tubig gikan sa mga hydrant alang sa pag-apud-apod ngadto sa mga komunidad sa bukid.
Gipahayag ni City Mayor Nestor Archival nga gipahugtan sa siyudad ang koordinasyon niini uban sa MCWD aron maseguro ang padayong pag-access sa tubig alang sa mga residente sa mga bukiran nga barangay.
Matod niya, usa ka designated hydrant sa Barangay Guba ang giablihan isip controlled water source, samtang ang siyudad nagpadala og tanker truck aron maghatod og tubig kada adlaw nga walay bayad alang sa mga residente.