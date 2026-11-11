Kapin 73,000 ka pamilya sa Cebu, Bohol nalakip sa set 14 sa 4Ps

Mokabat sa 73,341 ka pamilya sa Cebu ug Bohol ang bag-ong narehistro ubos sa Set 14 sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps), sumala sa Department of Social Welfare and Development Field Office-Central Visayas.
Sa maong gidaghanon, 57,234 ka pamilya gikan sa Sugbo samtang 16,107 ka pamilya gikan sa Bohol.
Gisugdan ang registration ug intake sa mga bag-ong benepisyaryo niadtong Abril ug gipahigayon sa tulo ka hugna aron maseguro ang organisado ug hapsay nga proseso.
Gipangulohan sa 4Ps City ug Municipal Links, ubos sa koordinasyon sa lokal nga kagamhanan, ang pagparehistro sa mga kwalipikadong pamilya aron maseguro ang husto ug sistematikong pagapil sa programa.
Isip kabahin sa onboarding process, nitambong ang mga benepisyaryo sa Oath of Commitment ceremonies ug orientation sessions aron masabtan ang katuyoan sa programa, mga kondisyon niini, ug ang ilang tahas isip kaabag sa pagpatuman sa 4Ps.
Pinaagi sa maong panumpa, gipamatud-an sa mga bag-ong benepisyaryo ang ilang responsibilidad sa pag-atiman sa edukasyon, kahimsog ug nutrisyon sa ilang mga anak.
Gihangyo sab sila nga motuman sa mga rekisitos sa programa sama sa regular nga pag-eskwela sa mga bata, health checkups, immunization ug pagtambong sa Family Development Sessions (FDS).
Matod ni DSWD 7 Regional Director Shalaine Marie S. Lucero, ang pagdawat sa bag-ong mga pamilya naghatag og kahigayunan sa ubang kabos ug hapit kabos nga panimalay nga makabenepisyo sa programa, ilabina nga daghan nang pamilya ang naka-graduate gikan sa 4Ps ug nakabarog sa kaugalingon nilang panginabuhi.
Padayon sab nga gipahinumdoman sa DSWD 7 ang mga benepisyaryo nga motuman sa mga kondisyon sa programa aron mapadayon ang ilang kwalipikasyon ug pagdawat sa ayuda.