Kapitolyo naghan-ay og medical missions sa tibuok probinsya

Naghan-ay ang Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo og sunodsunod nga mga medical ug surgical mission sa tibuok probinsya isip temporaryong lakang aron mapalapad ang serbisyo sa panglawas samtang gipatuman pa ang dugay nga pagpaayo sa mga ospital.
Gipahayag kini ni Cebu Province Health Consultant Dr. Nikki Catalan atol sa paglusad sa online talk show nga “Dok Storya,” nga gisibya sa Facebook page sa Probinsya sa Sugbo niadtong Miyerkules, Enero 14, 2026, isip kabahin sa tinguha nga ipasabot ang mga reporma sa panglawas ubos sa administrasyon ni Gobernador Pamela Baricuatro.
Ang maong online talk show gidumala nila ni Catalan ug sa chairperson sa Cebu Provincial Board Committee on Health nga si Dr. Stanley Caminero.
Matod ni Catalan, ang mga medical mission gitumong aron daling matubag ang mga kakuwang sa serbisyo samtang nagpadayon ang probinsya sa pagpauswag sa kapasidad sa mga ospital nga gidumala sa Kapitolyo.
Ang mga gieskedyul nga mission naglakip sa: Enero 24–25: Malabuyoc ug Badian – Operasyon sa katarata, serbisyo sa ngipon, ug mga minor ug major nga operasyon; Pebrero 9–12: Cebu Provincial Hospital–Carcar – Uban sa mga boluntaryong doktor gikan sa California; Pebrero 21–22: Bantayan District Hospital – Sa pakigtambayayong sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC); ug Marso 28–29: Ricardo L. Maningo Memorial Hospital, San Francisco, Camotes – Sa pakigtambayayong sa Sui Generis Mission ug VSMMC.
Lakip sa mga hisgutanan nga gituki mao ang referral system sa Department of Health, rehistrasyon sa PhilHealth, mga temporaryong lakang sa panglawas, mga long-term nga programa, ug ang gisugyot nga budget sa panglawas sa probinsya alang sa 2026.
Giklaro ni Catalan nga ang Kapitolyo direktang nagdumala sa 16 ka mga ospital—upat niini provincial ug 12 ang district hospital—bahin sa budget, trabahante, ug polisiya, diin 10 niini naglihok pa gihapon isip mga infirmary.
Tungod kay managlahi ang kapasidad sa mga ospital, gikinahanglan usab usahay ang pagbalhin o referral sa mga pasiyente ngadto sa mga pasilidad nga mas taas og kalidad, nga usahay moresulta sa kalangay.
Aron matubag kini, siya niingon nga ang probinsya nag-upgrade na sa mga pasilidad sa ospital pinaagi sa bag-ong mga building, dugang kagamitang medikal, ug pag-hire og dugang mga healthcare worker, apan iyang namatikdan nga kini nagkinahanglan og panahon tungod sa proseso sa procurement sa gobiyerno.
Matod ni Caminero, ang serbisyo sa panglawas nagpabiling prayoridad sa administrasyong Baricuatro. (CDF)