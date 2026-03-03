Lapu-Lapu City mitabang sa mga trabahante sa MEPZ

Tungod sa gipatuman nga alternative work arrangement, 80 ka mga trabahante sa usa ka garment subcontractor sa Mactan Export Processing Zone (MEPZ) ang gipanghatagan og bugas sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Lunes, Marso 2, 2026.
Ang maong tabang gihatag human gikonhuran sa kompanya sa textile ang ilang operasyon ngadto na lang sa tulo ka adlaw nga trabaho matag semana. Kini nagsugod kaniadtong Enero 20, 2026, ug gilauman nga molungtad hangtod sa Marso 31.
Nakigtambayayong ang City Public Employment Service Office (Peso) sa City Social Welfare and Development Office (CSWDO) aron mangayo og suporta alang sa mga apektadong empleyado.
Gikan sa 105 ka mga trabahante nga nailhan, 80 lamang ang kwalipikado sa hinabang, tungod kay gihatagan og prayoridad ang mga residente mismo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Usa sa mga apektadong empleyado, usa ka 39-anyos nga trabahante gikan sa Barangay Pajac, Lapu-Lapu nitug-an sa SunStar Cebu nga gibati gihapon niya ang bug-at nga epekto sa kakuwang sa adlaw sa trabaho, sanglit unom ra ka adlaw ang iyang suweldo sa matag payroll period.
Nanawagan siya sa management sa kompanya nga tagaan og pagtagad ang ilang mga reklamo.
Samtang si CSWDO Officerin-Charge Sheila Baylosis niingon nga ang hinabang gikuha gikan sa rice subsidy program sa ahensiya.
Dugang niya nga 74 na ka benepisyaryo ang nakakuha sa ilang bugas niadtong Lunes.
Ang CSWDO ug Peso nipasalig nga padayon silang mag-monitor sa sitwasyon ug mangayo og dugang tabang gikan ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan kon ugaling molungtad pa og tulo hangtod unom ka bulan ang maong mubo nga work schedule.