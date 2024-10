Libreng serbisyo gitanyag alang sa senior citizens

Libre nga mga serbisyo sa medical, legal ug government services alang sa mga senior citizen ang gilusad sa National Commission of Senior Citizens (NCSC) kagahapon Huwebes, Oktubre 3, 2024.

Kini agi'g pagsaulog sa 'Elderly Filipino Week' sa NCSC gikan sa Oktubre 1 hangtod sa Oktubre 7. Ang NCSC ubos sa opisina sa Presidente nga gimanduan sa pagpatuman sa mga balaod ug lagda lakip ang mga programa alang sa mga senior citizen sa nasod.

Nagkanayon si NCSC Officer-in-charge for cluster 4, Dr. Mary Jean Loreche nga angayang amumahon, panggaon ug hatagan og dakong pagtagad ang mga senior citizen ilabi na sa dako niining kontribusyon sa paghulma sa mga bag-ong henerasyon.

"As senior citizens, our work is far from over. This reminds us that we are not just passersby in the story of our nation. We are builders—builders of values, of wisdom, of courage," matod ni Loreche sa Oktubre 3.

Subay niini, nanghinaot si Loreche nga kapanaminan ang mga maayong buhat ug karakter sa mga senior citizen pagdugang sa kaalam ug lig-on nga pundasyon sa gugma sa pamilya, kakugi, ug debosyon sa komunidad.

"Aging is not the end—it is a new beginning. It is a time to embrace our contributions and inspire the next generation to continue what we have started," dugang ni Loreche.

Samtang sa Oktubre 7, mao usab ang culmination sa mga kalihukan sa NCSC diin mopasundayag sa talento ug pasidunggan usab ang senior citizens nga dunay dakong kontribusyon sa nagkadaiyang sektor sa Rehiyon 7./ANV