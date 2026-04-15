Lola nga migukod sa apo, naligsan-patay

Patay ang usa ka 60-anyos nga lola human nadasmagan sa multicab samtang nigukod sa iyang apo nga nilabang sa national highway sa Sityo Atabay, Barangay Macaas, Lungsod sa Catmon, alas 8:05 sa gabii, Lunes, Abril 13, 2026.
Ang biktima giila nga si Leonisa Aringay Jorza, usa ka biyuda ug molupyo sa maong dapit, nga gideklarar nga dead on arrival (DOA) sa Sogod District Hospital human makaangkon og grabeng kadaot sa ulo ug kalawasan.
Kasamtangang gitanggong sa Catmon Police Station ang drayber sa multicab nga giilang si Rosdy Malik, hingkod ang panuigon, usa ka negosyante, residente sa Barangay Camansi, Dakbayan sa Danao.
Sumala sa taho sa kapulisan, ang biktima kalit nilabang sa kalsada aron apason ang iyang apo nga naa sa national highway.
Apan sa iyang pagtabok, wala damha nga nadasmagan sa multicab nga gimaneho ni Malik nga nagpaingon unta sa amihanang bahin. Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang biktima nga niresulta sa iyang hinanaling kamatayon.
Giandam na sa kapulisan ang tukmang kaso nga ipasaka batok sa drayber. (GPL)