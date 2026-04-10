Lolo modunggab unta sa apo apan nabulasot

Kaso nga attempted murder ang atubangon 75-anyos nga lalaki sa suway nga pagdunggab sa iyang ka 13-anyos nga apo nga lalaki niadtong pasado sa alas 7 sa gabii, Martes, Abril 7, 2026, sa dalan V. Rama Avenue, Brgy. Calamba, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek gitago sa alyas nga Jun, residente sa nahisgutang dapit, ang gibalhog sa detention cell sa Sawang Calero Police Station.
Samtang ang apo nga tinunan sa Grade 6, tapad og gipuyan sa apohan, ang anaa ra sa luwas nga kahimtang.
Base sa imbestigasyon, hubog ang suspek nga niabot sa nahisgutang dapit nga adunay dala nga hinagiban.
Ang biktima nga wala makamatikod sa dihang nagtalikod ang giingong dunggabon unta sa iyang lolo.
Naanghelan ang maong apo sa dihang na-slide ang suspek sa kanal ug nawad-an sa balanse hinungdan nga natikangkang, nga nakahatag higayon sa biktima nga nakabantay ug nakadagan.
Nanawag ang mga silingan og barangay tanod ug sa dihang girespondehan, nakuha ang 12 ka pulgada nga gitas-on nga kutsilyo diha sa iyang posisyon.
Wala pa masayri ang motibo sa apohan, apan gituohan nga ang iyang tumang kahubog maoy hinungdan nga napahimungtan niya ang bata nga anaa sa maong lugar.
Gikataho’ng nagkayuring ang sinultihan sa suspek dihang gipaubos sa imbestigasyon.
Nianang tungang gabii sa Abril 8, personal nga nidangop sa buhatan sa Sawang Police ang biktima uban sa iyang inahan aron sa pagsang-at og reklamo.