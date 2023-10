Manibela midayon sa ilang pagwelga

PANAWAGAN: Ang grupo nga Manibela nanagprotesta atubangan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ug nanawagan alang sa resignation nila ni chairman Teofilo Guadiz III ug Transportation Secretary Jaime Bautista. / THIRD ANNE PERALTA Third Anne Peralta-Malonzo

Third Anne Peralta-Malonzo Ang transport group nga Malayang Alyansa ng Bus Employees and Laborers (Manibela) nipadayon sa ilang tibuok nasod nga welga sa Lunes, Oktubre 16, 2023, tungod kay gikondena niini ang giingong kurapsyon sulod sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB). Kauban sa “tigil-pasada,” ang Manibela, nga adunay mga 200,000 ka miyembro sa tibuok Pilipinas, nilusad usab og lihok-protesta sa lainlaing bahin sa nasod. Sa Metro Manila, nagpahigayon og mga piket ang grupo atubangan sa main office sa LTFRB sa Quezon City diin nanawagan kini sa pag-resign sa chairperson sa board nga si Teofilo Guadiz III, ingon man ni Transportation Secretary Jaime Bautista nga pareho’ng giakusahan sa kurapsyon. Ang protesta gihimo nunot sa pasangil ni kanhi LTFRB senior executive assistant Jeffrey Tumbado nga si Guadiz nagdawatan og grease money nga mobalor og P5 milyunes gikan sa transport groups alang sa pagproseso sa ilang mga hangyo, sama sa kausaban sa rota, pag-isyu og special permit ug pag-prioritize sa mga papeles sa franchise. Si Tumbado nihimo sa maong pahibalo atol sa press conference nga gipasiugdahan sa Manibela. Sila si Guadiz ug Bautista pa­re­hong nanghimakak sa mga akusasyon. Sa ulahi gibakwi ni Tumbado ang iyang mga pangangkon, nga nag-ingon nga kini “all unintentional and misguided.” Hinuon, iyang gitataw nga adunay mga problema sulod sa ahensya sa gobyerno nga kinahanglang sulbaron dayon. Gisubli usab sa Manibela ang ilang sentimento batok sa Public Utility Vehicle (PUV) modernization program sa gobyerno, nga nagtumong sa pag-ilis sa tradisyonal nga mga jeepney og mga de-kalidad ug environment-friendly nga mga sakyanan nga adunay mas dako nga kapasidad aron masiguro ang kaluwasan sa mga sumasakay. Ang programa nagkinahanglan usab sa pagkonsolida sa tradisyonal nga mga jeepney ngadto sa usa ka kooperatiba alang sa pag-apruba sa ilang provisional authority alang sa prangkisa diin ang deadline gitakda niadtong Disyembre 31, 2023. (SunStar Philippines)