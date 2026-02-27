Maranan nakadawat og medalya

Gipahalipayan ug gihatagan og pasidungog ni Police General Jose Melencio Nartatez Jr. si Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa Police Regional Office (PRO) 7, tungod sa iyang epektibong pagpangulo sa seguridad sa niaging Fiesta Señor ug Sinulog Festival.
Nadawat ni Maranan ang PNP Special Service Medal (Medalya ng Pambihirang Paglilingkod), usa sa labing taas nga pasidungog nga itunol sa PNP National Headquarters alang sa mga sakop nga nakahimo og talagsaong kalampusan sa serbisyo.
Isip Task Group Commander, si Maranan ang nangulo sa intelligence-driven security plan nga maoy niseguro sa kaluwasan sa minilyon ka mga deboto, residente, ug mga turista.
Tungod sa hugot nga pagbantay, natala ang zero major crime incidents atol sa tibuok selebrasyon sa miaging bulan.
Ubos sa iyang liderato, nagkahiusa ang mosunod nga mga ahensiya alang sa hapsay nga koordinasyon Armed Forces of the Philippines (AFP), Bureau of Fire Protection (BFP), Philippine Coast Guard (PCG), Local Government Units (LGUs) ug Force Multipliers ug ang tibuok komunidad.
Kini nga kalampusan subay sab sa giya ug prinsipyo ni Maranan nga: “Makabagong Pulis sa Makabagong Panahon. Respetado ang Mamamayan, Disiplinado ang Kapulisan,” nga kabahin sa mas dakong programa sa PNP Chief nga “Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas.
Dako ang pasalamat ni Maranan ngadto sa labaw sa PNP ug gipahinungod niya ang maong medalya ngadto sa iyang mga sakop sa PRO 7.
“I thank the CPNP for this recognition given to PRO7, and most especially to the hardworking men and women of PRO7 whose dedication, discipline, and teamwork made the peaceful and successful conduct of Sinulog possible. This award belongs to every police officer and partner who stood on the frontlines to serve and protect,” matod ni Maranan.
Dugang niya, ang maong dungog dili lang pag-ila sa operasyon, kondili usa ka pagpakita sa dakong pagsalig sa liderato sa PNP ngadto sa kapulisan sa Central Visayas. (AYB)