Marcos: Airport modernization mahinungdanon sa turismo

Gipadayag og balik ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Sabado, Enero 17, 2026, ang tinguha sa iyang administrasyon sa pagtukod og world-class connectivity sa tibuok kalibutan, diin iyang gihatagan og gibug-aton nga ang modernong mga tugpahanan ug gi-upgrade nga imprastraktura sa transportasyon maoy sentro sa kalambuan sa rehiyon ug pagtubo sa ekonomiya.
Namulong sa selebrasyon sa ika-85 nga anibersaryo sa Philippine Airlines (PAL) ug ang pagpasundayag sa Airbus A350-1000 sa Villamor Air Base, si Marcos niingon nga ang gobiyerno nagpabiling nakatutok sa pag-upgrade sa mga imprastraktura, pag-moderno sa mga tugpahanan, ug pagpalig-on sa koneksyon tali sa mga rehiyon aron mapalambo ang ekonomiya.
Nanawagan usab si Marcos sa mga pribadong sektor nga padayong makigtinabangay sa gobiyerno sa pag-ingon nga ang kooperasyon mahinungdanon sa pagpadayon sa mga inisyatiba sa aviation ug pagpalapad sa oportunidad alang sa mga Pilipino.
Gihisgutan sa Presidente ang pipila ka nagpadayong proyekto sa tugpahanan sa tibuok nasod nga nagtumong sa pagpauswag sa kasinatian sa mga pasahero ug pagsuporta sa lokal nga ekonomiya.
Lakip niini mao ang pagtukod og modular nga Passenger Terminal Building (PTB) sa Siargao Airport, usa ka importanteng ganghaan paingon sa usa sa mga nag-unang destinasyon sa mga turista sa nasod.
Usa usab ka bag-ong international PTB ang kasamtangang gihimo sa Davao International Airport, nga gilaumang makapauswag sa kapasidad sa rehiyon alang sa internasyunal nga pagbiyahe ug pamatigayon.
Pinaagi sa public-private partnerships, gisugdan na sa gobiyerno ang pag-upgrade ug pagpalapad sa Laguindingan Airport sa Misamis Oriental ug sa Bohol-Panglao International Airport.
Matod ni Marcos, kini nga mga proyekto gitumong aron mapauswag ang air connectivity sa Visayas ug Mindanao samtang nagsuporta sa turismo ug rehiyonal nga kalambuan.
Sa Caticlan Airport, ang nag-unang ganghaan paingon sa Boracay, adunay bag-ong terminal nga gitukod aron mas maka-accommodate sa mga lokal ug langyaw nga mga biyahedor.
Giklaro sa Presidente nga ang mas maayo nga pasilidad sa tugpahanan mahinungdanon sa pagpadayon sa sektor sa turismo, usa sa mga nag-unang tigpalihok sa ekonomiya sa nasod.
Gipasiugdahan usab ni Marcos ang modernisasyon sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA), nga gihimo ubos sa public-private partnership framework.
Siya niingon nga ang paningkamot naglakip sa modernisasyon, operasyon, ug pagmentinar sa nag-unang ganghaan sa nasod, apil na ang pagbutang og bag-ong mga pasilidad ug immigration eGates nga gidisenyo aron mahimong mas paspas, luwas, ug episyente ang pagbiyahe.
Sumala ni Marcos, kini nga mga inisyatiba sa imprastraktura labaw pa sa pisikal nga pagpaayo, ug gihulagway kini nga dugay nga puhunan sa mobilidad, oportunidad, ug nasudnong pag-uswag.
Gisumpay ni Marcos ang pagduso sa imprastraktura sa administrasyon ngadto sa iyang mas lapad nga panglantaw alang sa nasod, nga nag-awhag sa mga stakeholder nga magtinabangay kabahin sa connectivity sa Pilipinas. (TPM / SunStar Philippines)