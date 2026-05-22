Mayo 27, gideklarar nga holiday alang sa Eid’l Adha

Gideklarar sa Malacañang ang Mayo 27, 2026, isip usa ka regular holiday sa tibuok nasod agi og pagsaulog sa Eid’l Adha nga nailhan sab nga Feast of Sacrifice (Piyesta sa Sakripisyo).
Ang maong deklarasyon gihimo pinaagi sa Proklamasyon 1264 nga gipirmahan ug gipagawas pinaagi sa Official Gazette sa Republika sa Pilipinas niadtong Miyerkules, Mayo 21, 2026, agi’g pag-ila sa usa sa labing importante nga mga holiday sa tinuohang Islam.
Ang proklamasyon gipirmahan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto alang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. / LRM