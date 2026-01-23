Minglanilla mibalibad nga labayan sa basura, Cebu City

Gibalibaran ni Minglanilla Mayor Rajiv Enad ang plano nga himuong temporaryong labayanan sa basura sa Dakbayan sa Sugbo ang iyang lungsod, taliwala sa krisis nga giatubang gumikan sa pagkahulpa sa landfill sa Binaliw.
Kini ang gipahayag sa mayor human siya gipatawag sa usa ka emergency meeting niadtong Huwebes, Enero 22, 2026, kauban sila si Secretary Raphael Lotilla sa Department of Environment and Natural Resources (DENR), Cebu Governor Pamela Baricuatro, Cebu City Mayor Nestor Archival, ug mga opisyal sa rehiyon ug probinsiya.
Atol sa maong tigom, gituki ang planong pagpangita og alternatibong labayanan sa basura sa probinsiya diin usa ang Minglanilla sa mga gikonsiderar.
“With all humility and honesty, I spoke up in the meeting, bringing with me the voice of Minglanillahanons in giving a resounding NO to their proposal,” matod ni Enad.
Gipasabot sa mayor nga dili makatarunganon nga ang basura sa usa ka dako nga siyudad ilabay ngadto sa usa ka gamay nga lungsod.
Giklaro niya nga bisan ang Minglanilla adunay kaugalingong problema sa basura ug nagsalig lang sa Dakbayan sa Naga sa paglabay niini.
Ang pribadong landfill sa lungsod tulo na ka tuig nga sirado tungod kay way permit to operate ug pakyas nga contractual obligations sa operator niini.
Hangtod karon, duna pay basura gikan sa maong siradong landfill nga moanod sa kasapaan nga naghulga sa suplay sa tubig ug panglawas sa publiko.
“They say the set-up would be temporary. But, having experienced it before... we in Minglanilla know that the detrimental impact on our environment, and possibly on public health, would be long-term,” dugang sa Mayor.
Mapasalamaton si Enad sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo, ilabi na kang Governor Baricuatro sa pagpaminaw sa yangungo sa lungsod ug sa pagtangtang sa Minglanilla sa mga listahan sa opsyon.
Sa pagkakaron, ang Dakbayan sa Sugbo ug ang DENR nagpadayon sa pagpangita og laing lugar nga kabalhinan sa ilang basura.
Samtang gisugdan na ni Baricuatro ang pakigtigom sa nagkadaiyang grupo alang sa plano nga pagtukod og Waste-to-Energy (WTE) facility sa probinsiya aron mahatagan og permanenteng solusyon ang problema sa basura sa Sugbo. (ANV)