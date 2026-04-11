Monterrazas project pahunongon kon magpadayon ang baha

Giklaro ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña nga dili siya supak sa kalambuan, apan kinahanglang magpabilin nga prayoridad ang kaluwasan sa publiko.
Nagpasidaan siya nga iyang iduso ang pagpahunong sa proyekto sa Monterrazas de Cebu kon mahitabo pag-usab ang pagbaha.
Sa usa ka press briefing niadtong Biyernes, Abril 10, 2026, niingon si Osmeña nga ang mga upland development sama sa Monterrazas kinahanglang susihon base sa aktuwal nga epekto niini sa baha sa ubos nga bahin sa siyudad.
Matod niya, ang mga earth-moving activities ug paghimo og dalan maoy hinungdan sa paspas nga bul-og sa tubig padulong sa mga dapit sa ubos, sama sa Barangay Guadalupe.
Sumala ni Osmeña, kini nga sitwasyon dili lang sa Monterrazas mahitabo, kondili mao usab ang problema sa ubang dapit sa kabukiran sa dakbayan diin ang dagkong konstruksyon nakapausab sa natural nga pagsuyop sa yuta sa tubig ug sa agianan sa kanal.
Gihisgutan sab niya ang limitasyon sa mga drainage.
Matod niya, ang pagpuno og mga tubo dili garantiya nga mawala ang baha kon ang ‘runoff' o bul-og sa tubig gikan sa taas sige usab og kusog.
Gipakasama niya ang sistema sa usa ka sudlanan diin ang dugang mga buslot makapamubo lang sa gidugayon sa baha, apan dili makapugong sa pag-awas sa tubig.
Gihisgutan sab niya ang mga detention pond isip importanteng paagi sa pagpugong sa baha.
Namatikdan nga ang Monterrazas adunay 22 ka detention pond nga may kinatibuk-ang kapasidad nga 62,468 cubic meters nga gituyo aron temporaryong pundohan ang tubig-uwan ug hinay-hinay kining ipagawas ngadto sa mga kanal sa ubos.
Apan, nagpasidaan siya nga kini nga mga sistema kinahanglan nga husto ang disenyo, gidak-on, ug pagmentinar.
Sigon pa ni Osmeña, ang dugang paghimo og dalan sulod sa maong development mahimong makapasamot sa risgo sa baha tungod kay mas mopaspas ang dagan sa tubig paubos.
Pulong niya, dako og papel ang layout sa imprastraktura kon unsa ka paspas moabot ang tubig sa mga dapit sa ubos.
Gisubli niini nga ang gobiyerno kinahanglan nga hugot nga mo-regulate sa mga kalambuan sa kabukiran ug maseguro'ng ang mga pamaagi sa pagpugong sa baha napamatud-an nga epektibo sa dili pa ipadayon ang dugang nga pagpalapad niini. (CAV)