Nanghulga nga mopatay nalutsa'g warrant, dakpan

Nadakpan sa mga operatiba sa Sawang Calero Police Station ang usa ka lalaki nga wanted sa kasong Grave Threats ala 1:30 sa hapon, Martes, Abril 21, 2026, sa Carlock Street, Barangay Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.
Ang dinakpan giila nga si alyas Payekoy, 40, residente sa Barangay Duljo-Fatima. Si Payekoy nasikop base sa warrant of arrest nga giluwatan ni Judge Bernadeth Romarate-Bisooc sa MTCC Branch 6, Cebu City, nga gipetsahan niadtong Abril 17, 2026.
Sumala ni Police Captain Noah Añana, hepe sa Sawang Calero Police Station, ang maong kaso nagsugod sa usa ka panaglalis niadtong hubog pa ang suspek ug ang iyang silingan.
Tungod sa kapungot ug kaisog, gihulga ni Payekoy ang biktima nga iya kining patyon.
Tungod sa tumang kahadlok sa biktima alang sa iyang seguridad, dali siyang nitaho sa kapulisan ug nidayon sa pagpasaka og pormal nga kaso nga niresulta sa pagpagawas sa warrant batok sa suspek.