Oponganon nag-una sa 2026 REE Board exam

Gikan sa usa ka yanong pagdayeg sa usa ka tawo dihang senior high school pa lang siya, nahimo kining usa ka mahinungdanong tipik sa kinabuhi ni John Labrador, residente sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City, kinsa maoy nag-Top 1 sa April 2026 Registered Electrical Engineer Licensure Examination (REELE) human siya nakakuha og rating nga 94.25 porsiyento.
“I jokingly expressed that it would be nice to be like him if I were to pursue Electrical Engineering,” matod Labrador sa interbyu sa SunStar Cebu kabahin sa usa ka alumnus, kinsa nag-Top 1 kaniadto.
Paglabay sa pipila ka mga tuig, si Labrador na mismo ang nikuha sa unang dapit, nga naghimo sa usa ka yano nga hunahuna ngadto sa kamatuoran.
Nagkanayon si Labrador nga aatol sa iyang pag-review, aduna siya’y pagduhaduha sa iyang kaugalingon ug gikuwestiyon niya ang iyang katakos ug determinasyon nga molampos.
Wala man tuod siya nagdahom og dako apan niabot ang adlaw nga gihangop niya ang iyang tinguha ug gipalambo niya ang iyang pagtuo nga iya kining makab-ot.
“Initially, I would not say that I really aimed to be a topnotcher, but it was definitely something I looked forward to, driven by mere desire rather than confidence,” matod ni Labrador.
“I fully embraced the goal, claiming and manifesting that I really wanted it. Emerging as Top 1 was ultimately a blessing, more than I had asked for,” dugang niya.
Gipahinungod ni Labrador ang iyang kalampusan sa lig-on nga dedikasyon sa padayong pagkat-on, uban sa walay hunong nga pagdasig ug pagsalig sa iyang pamilya, iyang partner, ug mentors, kinsa nakatabang kaniya sa pagtukod og kompiyansa sa pag-atubang sa mga hagit ug paglampos bisan pa sa pressure.
Sa edad nga 24, nakahuman si Labrador sa iyang kurso sa University of the Philippines (UP) Diliman isip Summa Cum Laude ug nakadawat sa Jose C. Torres Award for Excellence in Electrical Engineering.
Usa usab siya ka Department of Science and Technology (DOST) Merit Scholar ug aktibong miyembro sa nagkalainlaing student organizations sa iyang panahon sa UP Diliman.
Sa senior high school, nigraduwar siya isip batch valedictorian with high honors sa Science and Technology Education Center (STEC) sa Barangay Basak, Lapu-Lapu.
Lakip sa mga nakasulod sa Top 10 mao ang laing examinees gikan sa Sugbo nga sila si Jude Noel Jarina sa Cebu Institute of Technology – University (CIT-U), kinsa maoy Top 4 sa rating nga 93.30 porsyento, ug Mark Jhon Gera sa Cebu Technological University (CTU) Tuburan Campus, kinsa nakuha ang Top 5 sa rating nga 93.20 porsiyento. (DPC)