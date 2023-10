P100M gikan sa DPWH gamitonsa Cebu City

Mokabat og P100 milyunes gikan sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ingon man nagkalainlaing pasilidad ang gamiton alang sa transition housing alang sa mga indibidwal kansang mga balay panggub-on tungod sa pagsulod sa three-meter easement zone sa walo ka dagkong mga suba sa dakbayan sa Sugbo.

Karong bag-o, gibana-bana nga 60 ka mga indibidwal gikan sa 10 ka mga pamilya sa Barangay San Roque napugos sa pagbiya sa ilang mga makeshift nga balay nga gitukod sulod sa Estero de Parian, nga gikonside­rar nga mga ilegal nga istruktura.

Apan human sa clearing ope­ration, temporaryo silang gipapuyo sa ikaupat nga andana sa barangay hall hangtod nga makapahiluna sila sa Nangkaville, Quiot Pardo, usa ka lote nga gipanag-iya sa Siyudad nga gigamit nga relocation site.

Si Cebu City Mayor Michael Rama niingon sa usa ka press conference sa Lunes, Oktubre 16, 2023, nga ang Siyudad nigamit sa nagkalainlaing pa­silidad aron magsilbing temporaryo nga transition housing sa mga apektadong pamilya sa Gubat sa Baha.

Kini nga mga pasilidad nag­lakip sa Cebu City Quarantine Center nga nahimutang sa North Reclamation Area, duha ka wala magamit nga building sa New Oasis for Adaption and a Home (Noah).

Sa laing bahin, ang P100 mil­yunes ang budget nga gigahin alang sa bakwit nga mga residente kabahin sa programa sa pagbaha sa DPWH.

“Is P100 million available, am I correct? That’s what the DPWH is telling me. We can utilize that as interim,” matod ni Rama.