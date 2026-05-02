P3.6M danyos sa sunog sa Jagobiao

Dili mominos sa 11 ka mga balay ang naigo human sa usa ka sunog nga niulbo sa purok ruby, Sitio Sta. Cruz, barangay Jagobiao, Mandaue City niadtong Huwebes sa buntag, Abril 30, 2026, nga nagbilin og gibanabana nga P3.6 milyones nga danyos sa kabtangan.
Matod ni Barangay Captain Marydith Merino, 11 ka mga pamilya ang nawad-an og puy-anan tungod sa maong insidente, diin lima ka balay ang hingpit nga naugdaw samtang unom ang aduna’y mga pagkaguba, lakip na ang pipila ka mga unit sa Deca Homes base sa opisyal nga listahan sa barangay sa mga apektadong panimalay.
Sa inisyal nga report, nasayran nga ang sunog nagsugod sa usa ka duha ka andana nga balay sa Purok Ruby ug dinaliang nikatap sa mga kasikbit nga balay tungod sa kapiot sa mga istruktura sa maong dapit.
Ang Bureau of Fire Protection (BFP) sa Mandaue City niingon nga nadawat nila ang alarma sa alas-9:06 sa buntag, nga giisa ngadto sa ikaduhang alarma sa alas-9:17 sa buntag, sa wala pa gideklarar nga under control sa alas-10:13 sa buntag.
Padayon pa nga giimbestigahan sa mga awtoridad ang tinuod nga hinungdan sa sunog, apan ang sayo nga impormasyon nagpakita nga posibleng nagsugod kini sa usa ka gibiyaan nga saksakanan sa kuryente sa ikaduhang andana sa balay, human sa usa ka power outage.
Matod ni Merino, ang mga residente wala dayon makabantay sa sunog tungod kay naa sila sa silong sa dihang nagsugod kini.
Dugang pa niya nga ang kayo daling nikatap sa mga kasikbit nga dapit, lakip na sa Deca Homes, tungod kay ang mga balay gitukod nga nagkasikit pag-ayo.
Naglisod usab ang mga bombero sa pagtubag sa maong sunog tungod sa nahimutangan niini sa sulod nga bahin ug sa desinyo sa dapit nga hagip-ot ang agianan paingon sa nasunogan.
Ang mga pamilyang nawad-an og puy-anan temporaryong gipahimutang sa usa ka pasilidad sa Department of Health (DOH) duol sa Eversley Child Sanitarium and Hospital, human nakahukom ang barangay nga init kaayo ug dili komportable ang covered court, hilabi na alang sa mga senior citizen ug mga tawo nga adunay kakulian (persons with disabilities). (ABC)