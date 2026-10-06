P938K nga fishing gear, mga isda nasakmit sa Daanbantayan

Kapin P900,000 nga kantidad sa mga gamit pangisda ug mga kuha nga isda ang nasakmit gikan sa upat ka mga indibidwal nga giingong nalambigit sa ilegal nga pagpangisda sa kadagatan sakop sa Lungsod sa Daanbantayan, Cebu niadtong Oktubre 3, 2026.
Nahimo ang pagsakmit atol sa seaborne operation sa Regional Maritime Unit 7, Bantay Dagat Daanbantayan ug Daanbantayan Municipal Police Station sa Barangay Paypay.
Suma sa Daanbantayan Public Information page niadtong Lunes, Oktubre 5, nasakpan sa Northern Cebu Maritime Law Enforcement Team nga gipangulohan ni PCPT Ruel Deocampo, ang upat ka indibidwal nga giingong migamit og “Palukso,” o modified drift trawling, usa ka pamaagi sa pagpangisda.
Gibanabana sa mga awtoridad nga mokabat sa P938,400 ang kinatibuk-ang kantidad sa nasakmit nga mga gamit pangisda ug mga kuha nga isda.
Lakip sa mga nasakmit mao ang usa ka makina sa fishing vessel, 10 ka generator, 140 ka bombilya nga giingong gigamit sa pagdani sa mga isda, usa ka set sa pukot, upat ka fishing sinker ug usa ka fish finder.
Narekober usab sa mga awtoridad ang mokabat sa 180 ka kilo nga round haul seine catch nga lokal nga gitawag og “bolinao.”