Pagasa: Sugbo ug Central Visayas makasinati og 40°C nga heat index

Ang Sugbo ug ang ubang bahin sa Central Visayas posibleng padayon nga makasinati og init nga panahon sa umaabot nga mga adlaw, diin ang heat index mahimong moabot sa 40 degrees Celsius.
Si Manny John Agbay, usa ka weather specialist sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) Visayas, nagpahayag sa usa ka interbyu pinaagi sa telepono niadtong Dominggo, Nobiyembre 8, 2026, nga ang temperatura mahimong moabot sa 32 ngadto sa 33 degrees Celsius, samtang ang heat index mahimong mosaka ngadto sa 38 hangtud 40 degrees Celsius—usa ka lebel nga nahisakop sa kategoryang “extreme caution.” Kini nga kategorya naglangkob sa mga heat index nga gikan sa 33 degrees Celsius ngadto sa 41 degrees Celsius.
Matod ni Agbay, posible gihapon ang mga panagsang pagpangilat ug pagpanalugdog, ingon man ang mga pag-ulan sa nagkalain-laing lugar, ilabi na sa palibot sa udto ug sa hapon.
Bisan pa sa posibilidad sa pag-ulan, gilauman nga magpabilin nga maayo ang kahimtang sa panahon sa Sugbo ug sa ubang bahin sa Central Visayas.
Nagpahimangno si Agbay sa publiko nga mag-amping batok sa kainit pinaagi sa pag-inom og daghang tubig, pagdala og payong, ug pagsul-ob og mga sinina nga hayag ang kolor.
Nagpasidaan usab siya batok sa sobrang pag-inom og kape, ilabi na sa udto, ug nagtambag nga limitahan ang mga kalihokan sa gawas tali sa alas 10 sa buntag ug alas 4 sa hapon, diin ang pagkaladlad sa adlaw makadugang sa risgo sa mga sakit nga
may kalabotan sa kainit.
Gipasabot ni Agbay nga ang easterlies—o ang mga hangin gikan sa sidlakan—mao gihapon ang nag-unang sistema sa panahon nga nakaapekto sa rehiyon.
Ang easterlies, nga nagdala og init ug umog nga hangin gikan sa sidlakan, mahimong hinungdan sa panagsang pag-ulan ug mga pagpangilat ug pagpanalugdog sa pipila ka bahin sa Central Visayas.
Samtang, ang northeast monsoon, nga nailhan sa lokal nga tawag nga Amihan, nagpadayon gihapon sa pag-apektar sa mga lugar sa amihanang Luzon apan mahimong anam-anam nga molig-on sa umaabot nga mga adlaw.
Matod ni Agbay, ang mga tawo sa Sugbo ug sa tibuok Central Visayas mahimong magsugod na sa pagbati sa epekto sa Amihan samtang kini nagalihok paingon sa habagatan.
Dili sama sa easterlies, nga nagdala og kaumog ug mahimong hinungdan sa ulan, ang Amihan kasagarang nagdala og mas bugnaw ug mas uga nga hangin.
Tungod sa gipaabot nga impluwensya sa northeast monsoon, ang pag-ulan sa Central Visayas mahimong panalagsa na lang sa umaabot nga mga adlaw.
Gipahibalo sa Pagasa niadtong Nobiyembre 4 nga adunay "Very Strong El Niño" sa tropikal nga bahin sa Pasipiko, ug gilauman nga magpadayon kini hangtod sa unang katunga sa 2027.
Bisan pa sa nagpadayon nga "Very Strong El Niño," matod ni Agbay nga ang Sugbo ug Central Visayas wala pa makasinati og dry spell o hulaw.
Matod niya, ang rehiyon nakatala og ulan nga labaw sa normal nga lebel niadtong Oktubre, nga maoy hinungdan nga wala pa masinati ang uga nga kondisyon nga kasagarang dala niining maong weather phenomenon.
Hinuon, ang mga residente angay magdahom og mas init ang temperatura kaysa naandan sa umaabot nga mga bulan, lakip na sa panahon sa Amihan.
Matod ni Agbay, ang Nobyembre ug Disyembre kasagarang mga bulan nga mas bugnaw, apan tungod sa nagpadayon nga El Niño, ang temperatura mahimong mas init kaysa sa naandan nga masinati sa mga residente.
Bisan kung moabot na ang Amihan sa Sugbo, ang temperatura mahimong magpabilin nga medyo init bisan pa sa presensya niining hangin sa panahon.