Ang Municipal Social Welfare and Development Office sa LGU Cordova nanawagan sa publiko sa pagpangita sa inahan/mga kaparyentehan sa batang lalaki nga si Baby Boy a.k.a. Louise Orbeta.
Ang bata nakit-an niadtong Oktubre 13, 2026, mga alas 3:45 sa hapon ug gibanabana nga duha ka adlaw ang pangedaron niadtong nakit-an siya ni Norie Maligro atubangan sa ilahang gate sa ilahang panimalay sa Purok Mantalisay, Barangay Day-as, Cordova, Cebu.
Kinsa man ang adunay kasayuran sa ginikanan o paryente niining bataa, palihug pakigkita sa Social Worker nga si Mr. Perlito B. Mahinay sa Municipal Social Welfare and Developent Office sa LGU
Cordova, Brgy. Poblacion, Cordova, Cebu o pagtawag sa telepono 09323233492 sa labing daling panahon.
Kon walay motunga sulod sa usa ka bulan, ang bata ipaubos sa proseso sa “legal abandonment” pinaagi sa National Authority of Child Care ug siya maisyuhan og Certificate as Legally Available for Adoption base sa Republic Act 11642.