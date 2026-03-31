Philhealth accreditation sa Maternity Hospital gisuspenso og 3 ka buwan

Gipahamtangan sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) Central Visayas office og tulo ka bulan nga suspensyon sa akreditasyon ang Cebu Maternity Hospital nga nahimutang sa dalan B. Rodriguez, Dakbayan sa Sugbo.
Kini gumikan sa nakit-an nga administratibong kalapasan kalabot sa Breach of the Warranties of Accreditation, ubos sa Seksyon 150 sa Implementing Rules and Regulations sa Republic Act 7878 (National Health Insurance Act of 1995), nga giamendahan.
Gimultahan ang Cebu Maternity Hospital og P20,000, dungan sa tulo ka bulan nga suspensyon sa akreditasyon sugod sa Marso 2 hangtod Mayo 31, 2026.
Tungod niini, ang mga benefit claim alang sa pagpaospital sa maong pasilidad sulod niining panahona dili dawaton, iproseso, o bayaran sa PhilHealth.
Gipahinumdoman ang mga miyembro nga ang mga benepisyo sa PhilHealth mahimo lamang mapahimuslan sa mga pasilidad nga adunay balidong akreditasyon.
Ang kaso nagsugod human sa gihimong inspeksyon ug monitoring sa Legal Office sa PhilHealth Regional Office VII niadtong Nobiyembre 2011.
Sa pagsusi sa mga rekord, nakit-an nga adunay benefit claim nga gipasaka alang sa 50 ka adlaw nga pagpuyo sa hospital bisan pa man kon ang attending physician niluwat na og “May Go Home Order” pipila ka adlaw sa wala pa ang maong gidugayon.
Dugang pa, adunay nakit-an nga under-deduction o kulang nga pagkaltas sa benepisyo alang sa room and board nga angay unta madawat sa pasyente sa pag-discharge niini.
Nasayran sab nga ang pasilidad nakalapas sa PhilHealth Circular No. 14, s. 2010, diin nagkanayon nga “ang bayad sa room and board maglakip lamang hangtod sa petsa nga ang attending physician niluwat sa order of discharge.”