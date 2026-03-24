PIO mipasidaan Cebu People’s Movement kadudahan og lihok

Gipahimangnuan sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang publiko batok sa grupong “Cebu People’s Movement” nga nagpahigayon og mga kadudahang kalihukan sa nagkadaiyang dapit sa probinsiya.
Matod sa Kapitolyo nga subay sa ilang nasayran, giingo'ng nakita nga nag-apudapod ang grupo og mga application forms sa tibuok probinsiya nga nag-require sa mga indibidwal nga morehistro aron makadawat og pinansyal nga ayuda gikan sa gobiyerno.
Subay sa pamahayag sa Kapitolyo sa Marso 23, 2026, gipahibalo niini nga wala silay kalambigitan sa mga reklamo kabahin sa pagpapirma ug pagpamiyembro sa mga tawo sa maong grupo aron maseguro nga maapil sa assistance ilabi na kon dunay emerhensya. Giklaro sab sa Provincial Information Office (PIO) nga ang pagpanghatag og ayuda sa gobiyerno giingong magbase sa gikinahanglan sa mga tawo ug dili sa pagrehistro o bisan unsang membership.
Nipadayag sab og kabalaka ang Kapitolyo sa gihimong kalihukan sa grupo nga giingong posibleng maghatag og kalibog sa publiko.
Subay niini, giabisuhan ang publiko nga mosusi sa mga impormasyon una motuo ilabi na kon maghisgot og mga ayuda o pagpanghatag.
Gibuksan sab sa kagamhanan ang Provincial Social Welfare and Development Office (PSWDO) ug Cebu People’s Action Center alang sa pag-verify sa mga impormasyon nga moabot sa mga lokalidad sa Sugbo.