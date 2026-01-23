Raliyesta atubangan sa Kapitolyo gipabalhin sa Plaza Independencia

Gipabalhin sa kapulisan sa Probinsiya sa Sugbo ang mga progresibong grupo nga nagpahigayon og lihok-protesta atubangan sa Provincial Capitol Ground ngadto na sa Plaza Independencia niadtong Huwebes, Enero 22, 2026.
Kini human makuwestiyon ang pagka walay permit sa maong grupo ug ang nagkahuot nga dagan sa trapiko sa mga nag-unang dalan sa dapit.
Matod ni Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., hepe sa Cebu Police Provincial Office (CPPO), gihangyo nila ang mga raliyesta sa pagbalhin sa ilang programa tungod kay nakamugna na kini og dako nga kahuot sa trapiko sa Osmeña Boulevard ug Escario Street.
Dugang ni Mangelen, nasuta sab nga walay gihuptang permit ang mga grupo nga naglakip sa Karapatan Central Visayas, Bayan Central Visayas, ug Kalihukang Sugboanon Kontra Korapsyon.
Bisan pa sa kakuwang sa dokumento, gipasabot ni Mangelen nga ilang gitahod ang katungod sa katawhan sa malinawon nga asembliya, apan prayoridad nila ang kaluwasan sa publiko.
Gidayeg sab sa koronel ang iyang mga sakop sa pagpakita og maximum tolerance ug propesyonalismo nga maoy rason nga malinawon nga nisunod ang mga raliyesta ug nibalhin sa Plaza Independencia nga walay bisan unsang kagubot nga nahitabo.
Ang mga progresibong grupo nagtapok aron ipadayag ang ilang panawagan sa pagbungkag sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) ug ang pagpahunong sa korapsiyon sa gobiyerno.
Human sa malinawon nga pagpabalhin, nibalik dayon sa normal ang sitwasyon sa palibot sa Kapitolyo.
Gipasalig sa CPPO nga magpabilin silang alerto sa paghatag og seguridad samtang giseguro nga dili mabalda ang dagan sa trapiko ug ang serbisyo sa gobiyerno alang sa katawhan. (AYB)