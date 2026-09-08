Romualdez ibalhin sa bilangguan kon maayo na iyang kondisyon

Gipasalig ni Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla nga balhinon ngadto sa Quezon City Jail sa Payatas ang nadakpan nga si kanhi House Speaker ug Leyte Representative Martin Romualdez sa oras nga ideklarar na sa mga doktor nga "fit" o kwalipikado na kini nga mag-atubang sa iyang kaso sa korte.
Sa usa ka press conference sa Septiyembre 8, 2026, gibutyag ni Remulla nga si Romualdez, kinsa kasamtangang na-admit sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City tungod sa cardiovascular event nga resulta sa unstable blood pressure ug anxiety, itratar gihapon nga sama sa uban nga Person Deprived of Liberty (PDL).
Nakatala na ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sa pagpasaka og mosyon aron ibalhin una si Romualdez sa Philippine National Police (PNP) General Hospital sa Camp Crame.
"Hindi kami pumapayag sa Cardinal Santos, kaya naman namin sa Crame yan but it’s up to the discretion of the courts kung papayagan siyang ilipat na sa Crame," matod ni Remulla.
Gidugang sa kalihim nga ipasaka ang maong mosyon sa CIDG kagahapon o sa Septiyembre 9.
"That will be our initial step under the formal custody. We will just give his doctors visitation and practicing rights so they can go to Camp Crame," dugang sa kalihim.
Mao usab ang giduso sa CIDG ang pag-uli sa arrest warrant ni Romualdez ngadto sa Sandiganbayan human kini opisyal nga gilagdaan ug gihatag sa akusado niadtong Lunes sa gabii, Septiyembre 7.
Uban kang PNP Chief Gen. Jose Melencio Nartatez Jr. ug CIDG Director Major Gen. Alexander Morico II, personal nga gi-serve ni Remulla ang warrant sulod sa ospital human gipasaka sa Office of the Ombudsman ang kasong plunder batok kaniya ug ni kanhi Ako-Bicol party-list representative Zaldy Co, ug duha pa ka kaubanan tungod sa giingong panggamit ug pagwaldas sa P7.4 billion nga pundo sa gobiyerno.
Giklaro usab ni Remulla nga na-stroke na si Romualdez niadtong Hulyo.
"Transient ischemic attack; it wasn’t that serious. Sa nakita ko lang wala siyang deficiency but he suffered a cerebral vascular event last July," pasabot ni Remulla.
Sa higayon nga modeklarar na ang mga doktor nga maayo na ang panglawas ni Romualdez, ipabalhin dayon kini sa QC Jail sa Payatas diin didto usab gitanggong si Senator Jinggoy Estrada ug ang mga kanhi opisyal ug inhenyero sa DPWH nga nag-atubang ug kaso sa anomalosong flood control projects.
Didto usab gipriso sa Payatas jail si Senator Rodante Marcoleta nga nag-atubang usab og kaso tungod sa wa gideklarar nga P75 ka milyon nga donasyon sa nakalabay nga 2025 elections.
Sa wala pa kini gibalhin didto, na-admit usab kini sa PNPGH tungod sa mga balatian sa lawas. / TPM