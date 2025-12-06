Balita

‘Scratchit: Second Chance!’ Week 6 giftaway voucher prize winners

Congrats sa tanang Week 6 raffle winners nga nakadaog ug tag-P500 nga gift voucher.

Hapit na ang Pasko — ug mao pud ang bag-ong mga premyo nga imong maduwag karong holiday season. Imbitaha imong higala, pamilya, silingan, ug kauban sa trabaho aron mosali ug malingaw.

Mas masadya karon, busa i-submit ang daghang entries aron mas dako imong chance makadaog ug hangtod P10,000 nga eGift vouchers.

Mas nisidlak ang holiday season kay gi-extend ang raffle hangtod Enero 4, 2026.

Sulod na sa holiday spirit ug register sa scratchit.com.ph/secondchance/member-area. (SPONSORED CONTENT)

