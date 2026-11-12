SEKYU MIPATAY SA CASHIER, NASIKOP

Anaa na sa kustodiya sa kapulisan ang security guard nga gitumbok nga nagpusil-patay kang Marjorie Llaguno, cashier sa usa ka pharmacy sa V. Rama Avenue, Brgy. Calamba, Dakbayan sa Sugbo niadtong Martes, Nobiyembre 10, 2026.
Apan atol ning pagsulat, wala pa matino ang tukmang kaso nga ipasaka batok sa suspek nga si Jerome Abella, 37, taga Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo kinsa aktibo pa nga guwardiya sa usa ka security agency. Inisyal pa sab ang impormasyon nga nakuha ning pamantalaan sa report gikan sa XFM Cebu, ug wala pa matino kon nisurender ba si Abella o nadakpan siya sa kapulisan human siya giingong nagtagutago sa Probinsiya sa Sugbo.
Matod ni Police Lt. Col. Gerard Ace Pelare, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office (CCPO), nga wala moundang ang kapulisan sa pagpangita kang Abella hangtod nga madakpan kini.
“Ang amoa dili moundang ang CCPO para madakop siya unya makahatag ta og hustisya…ang among gipasalig is the whole force of CCPO is now conducting hot pursuit operation,” matod ni Pelare.
Gitug-an niya nga ang motibo sa pagpatay sa biktima gikatahong tungod sa kasuko sa suspek human dili na gusto ni Marjorie nga makigbalik kaniya.
Ang suspek kanhi security guard sa pharmacy nga gialagaran sa biktima ug nagkarelasyon sila hangtod nga nakahukom ang babaye nga undangon na ang ilang relasyon. Apan dili kini madawat ni Abella ug nanghulga pa nga adunay dautang mahitabo sa biktima kon dili siya makigbalik kaniya.
“Mao to ang impormasyon nga nakuha nato no nga naglalis-lalis na sila kay murag ganahan na ang babaye nga mo kuan na sa ilang relasyon. In fact, nagbuwag na gyud sila pero murag ang lalaki is still pursuing unya nagkaaway sila,” dugang ni Pelare.
Base sa impormasyon nga nakuha sa kapulisan, duna pa sab laing kaso nga gikalambigitan ang suspek.
Kahinumdoman nga gikan sa ilang balay sa Brgy. Guadalupe ang biktima ug nisakay og jeep de pasaheroan apan pag-abot sa V. Rama Avenue, gipusil siya sa suspek nga nagsakay og motorsiklo.
Sumala sa Scene of the Crime Operation (Soco), nakaangkon si Llaguno og duha ka samad pinusilan sa ulo ug liog.