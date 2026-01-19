Solo parents welfare ordinance giaprubahan sa PB

Libuan ka mga solo parent sa Probinsya sa Sugbo ang gipaabot nga makabaton og mas lig-on nga agianan alang sa mga benepisyo ug representasyon gikan sa gobiyerno human maaprubahi ang usa ka ordinansa nga nagmugna og dedikadong opisina nga maoy modumala sa ilang kaayuhan ug katungod.
Sa usa ka pamahayag gikan sa Cebu Province Public Information Facebook page niadtong Martes, Enero 13, 2026, ang Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo, pinaagi sa ika-17 nga Sangguniang Panlalawigan, niaprobar sa “Cebu Province Solo Parents Affairs Office Ordinance,” nga nagtukod sa Cebu Province Solo Parents Affairs Office (CP-SPAO) aron maseguro ang hingpit nga pagpatuman sa Republic Act (RA) 8972, o ang Solo Parents’ Welfare Act of 2000.
Gisulat ni Provincial Board Member Nilo Seno ug giduyogan nila ni Board Members Lakambini Reluya ug Paz Rozgoni, ang maong ordinansa nga nagmugna sa CP-SPAO ubos sa Provincial Social Welfare and Development Office (PSWDO), nga maglihok ubos sa direktang pagdumala sa gobernador sa probinsya.
Ang maong lakang nagtubag sa dugay na nga mga kakulangan sa pagpatuman sa RA 8972, diin namatikdan sa mga magbabalaod nga nagpabiling wala kaayo mapatuman sukad sa pagkapasar niini niadtong tuig 2000 tungod sa pagkawala sa usa ka lig-on nga mekanismo sa institusyon aron ipahigayon ang mga programa ug serbisyo alang sa mga solo parent.
Base sa datos sa PSWDO niadtong 2024, labing menos 18,486 ka mga solo parent ang rehistrado sa Probinsya sa Sugbo, nga naghatag og gibug-aton sa panginahanglan alang sa usa ka espesyalista nga opisina nga motubag sa ilang mga kabalaka, mopasiugda sa ilang mga katungod, ug moseguro sa ilang agianan ngadto sa mga benepisyo nga gimando sa balaod. (CDF)