Sr. Citizen naunay sa pugakhang, patay

Patay ang usa ka senior citizen ug kritikal ang iyang asawa human aksidente’ng nibuto ang usa ka improvised shotgun kon pugakhang sa bukirang dapit sa Purok 4, Barangay Bagamat, Dakbayan sa Toledo sa alas 5:30 sa buntag, Huwebes, Abril 9, 2026.
Ang namatay mao si Merto Goc-ong, 63, mag-uuma ug gideklarar sa mananambal nga namatay human makaangkon og samad pinusilan sa tiyan ug sa tuong bukton.
Ang asawa nga Felisa Gocong, hingkod ang panuigon, adunay samad sa ulo nga anaa sa kritikal nga kondisyon sa Toledo City General Hospital.
Sumala sa saysay ni Felisa sa mga awtoridad, hipuson na unta sa iyang bana ang maong armas sa dihang kalit lang kining nibuto. Tungod kay duol ra ang magtiayon, direktang naigo sa tiyan si Merto, samtang ang asawa naigo sab sa ulo tungod sa pagtuasik sa bala sa shotgun.
Sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan sa dapit nga nahitabuan, narekober ang usa ka kabhang sa bala ug duha ka buhing bala sa 12-gauge shotgun.