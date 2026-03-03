Sugbo gusto’g “Green Zone” status para sa mga baboy

Sugdan na sa Cebu Provincial Veterinary Office (PVO) ang lapad nga pag-monitor o surveillance sa mga baboy sa tibuok lalawigan.
Tumong niini ang pagkuha og sertipikasyon nga magtugot sa mga lokal nga tigbuhi sa pagbiyahe ug pagbaligya sa ilang mga binuhi gawas sa isla sa Sugbo. Matod sa pangulo sa PVO nga si Dr. Mary Rose Vincoy, kini nga inisyatiba subay sa kamanduan ni Gobernador Pam Baricuatro aron matabangan ang mga gagmay nga tigbuhi og baboy nga naapektuhan sa mga restriksyon sa paglihok sa mga hayop.
“The position of the Cebu Government karon of Governor Pam is to address this concern nga makatabang sa mga gagmay'ng nagbuhi og baboy nga maka-move and then makabaligya sila gawas sa Cebu,” matod ni Vincoy sa mga tigbalita kaniadtong Lunes, Marso 2, 2026.
Gipasabot niya nga ang surveillance nagtinguha sa pagkuha og mga laboratory result nga isumite ngadto sa Department of Agriculture (DA) isip kabahin sa mga rekisitos alang sa sertipikasyon.
“Kinahanglan nato silang suportahan. Kini nga surveillance gihimo aron makahatag mi'g supporting results sa DA ug unya mahatagan ta og sertipikasyon nga gamiton para sa movement o para sa shipping permit,” dugang niya.
Gibutyag ni Vincoy nga magsugod na sa dili madugay ang pagkolekta og mga specimen.
Kon madeklarar na nga “green zone” ang Sugbo, mahimo na nga tugotan sa pagpadayon sa pagbiyahe sa mga baboy basta duna lay mga shipping permit ug ningsunod sa nasyonal nga mga giya.
Sa pagkakaron, ang mga tigbuhi og baboy gikinahanglan pa nga mokuha og shipping permit gikan sa Bureau of Animal Industry Quarantine kon magbiyahe og mga baboy gikan sa Sugbo paingon sa ubang dapit.