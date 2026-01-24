Tabang, benepisyo sa mga trabahante sa Binaliw landfill, gipasalig sa DOLE 7

Gipasalig sa Department of Labor and Employment (DOLE) 7 nga makadawat og tabang ug benepisyo gikan sa gobiyerno ang mga trabahante ug pamilya nga naigo sa disgrasya sa Binaliw landfill.
Sa usa ka press conference niadtong Biyernes, Enero 23, 2026, si Dole-7 Tri-City Field Office Chief Marites Mercado niingon nga duna silay naihap nga 118 ka mga trabahante sa landfill sa Barangay Binaliw, Cebu City nga gidumala sa Prime Integrated Waste Solutions Inc. (PIWSI), wala pay apil niini ang mga trabahante ubos sa mga subcontractor.
Matod ni Mercado, tungod kay 36 ka tawo ang nakalas sa maong insidente, ang ilang ahensiya uban ang Social Security System (SSS) ug Employees’ Compensation Commission (ECC) dali nga nipahigayon og inspeksyon ug tigom aron maseguro ang proteksyon ug tabang alang sa mga trabahante.
Gibutyag ni Mercado nga ang PIWSI nihatag na og inisyal nga cash assistance nga P50,000 ngadto sa mga pamilya sa mga namatay ug posible pa kining madugangan depende sa assessment.
Nisaad sab ang kompanya nga moabaga sa gasto sa punerarya, pagpalubong, cremation, ug mga bayranan sa ospital alang sa mga biktima, drayber man sila sa kompanya o ubos sa mga subcontractor.
Bisan gipahunong una ang operasyon sa landfill, nisaad ang nagdumala nga bayran gihapon og tibuok suweldo sa Enero ang tanang naapektuhang empleyado aron dili sila mawad-an og kita.
Kahinumdoman nga ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) niisyu og cease-and-desist order batok sa operator tungod sa giingong mga paglapas sa balaod sa kalikupan.
“Ang tanang trabahante sakop sa SSS, PhilHealth, ug Pag-IBIG, ug ang ilang mga benepisyo giproseso na karon isip prayoridad,” matod ni Mercado.
Ang SSS maoy nag-atiman sa burial benefits ug survivorship pension para sa mga kwalipikadong dependent, samtang ang ECC nagproseso sa bayad para sa mga injury ug kamatayon nga may kalabutan sa trabaho.
Samtang suspendido pa ang operasyon, gipatin-aw ni Mercado nga ang mga trabahante anaa una sa floating status, buot pasabot nga empleyado gihapon sila ug wala gitangtang sa trabaho.
“Adunay mga panaghisgot nga basin ibalhin una ang mga trabahante ngadto sa ubang transfer stations aron makapadayon sila sa pagtrabaho samtang nagpadayon ang imbestigasyon,” dugang niya.
Nakig-alayon na sab ang Dole sa Public Employment Service Offices (Peso) sa Cebu City, Mandaue City, ug Lapu-Lapu City aron matabangan ang mga trabahante nga nangita og temporaryo o laing trabaho.
Dugang ni Mercado, gitun-an pa sa Dole ang posibleng tulubagon ug multa sa kompanya, lakip na kon nakalapas ba sila sa safety standards.
Gisusi sab ang papel sa mga subcontractor nga wala pa makapakita sa Dole tungod kay nag-focus pa sila sa pagtabang sa mga biktima.
Ang imbestigasyon maglakip sa pakig-alayon sa DENR bahin sa pagsunod sa mga lagda sa operasyon ug kalikupan.
Matod sa Dole, ipahibalo ra ang dugang resulta sa pakisusi ug ang posibleng silot kon mahuman na ang tanang imbestigasyon. (EHP)