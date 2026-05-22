Taga Bataan nakadaog sa P115M nga Grand Lotto

Usa ka suwerteng mamustaay gikan sa Bataan nakadaog sa P115 million nga jackpot sa Grand Lotto 6/55 nga draw niadtong Miyerkules sa gabii, Mayo 20, 2026.
Sa advisory nga gipagawas sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) niadtong Huwebes, giingong ang nakadaog nga tiket, nga napalit sa Barangay Poblacion, Lungsod sa Morong, Bataan, nga adunay winning combination nga 41-08-45-2709-10, sa jackpot prize nga P115,358,791.87.
Gawas sa jackpot winner, 21 ka mamustaay sab ang nakakuha sa lima ka numero nga sakto ang winning combination ug makadawat og P66,666 matag usa.
Samtang, 875 ka players ang nakadaog og P1,485 sa upat ka sakto nga numero, ug 21,504 ka bettors ang makadawat og P60 matag usa tungod sa tulo ka sakto nga numero.
Ang Grand Lotto 6/55 gi-draw matag Lunes, Miyerkules, ug Sabado.
Ubos sa balaod, adunay usa ka tuig gikan sa petsa sa draw ang mga mananaog aron maclaim ang ilang premyo. Ang tanang jackpot prizes kinahanglan i-claim sa PCSO main office sa Mandaluyong City.
Ang mga premyo nga molapas sa P10,000 adunay 20 porsiyentong buhis ubos sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion (Train) Law. Gikinahanglan sab sa mga mananaog nga isulat ang ilang ngalan ug pirma sa likod sa winning ticket ug magpakita og duha ka valid government-issued IDs aron ma-claim ang premyo./PNA