Ted Herbosa: I also need to take care of myself

Ang kalihim sa Department of Health (DOH) Teodoro “Ted” Herbosa ang nibiya sa iyang katungdanan human nga niluwat og resignation letter gumikan sa suliran sa iyang panglawas.

Gidawat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang maong resignation letter, pagkompirmar ni Presidential Communications Office (PCO) Undersecretary Claire Castro.

"Today, I tendered my courtesy resignation as SOH to PBBM. My operation has made me realize that I also need to take care of myself. I will be on extensive rehabilitation for 3-4 months and I find it unfair that I will not be able to devote my full time and effort to important matters of DOH," tipik sa letter ni Herbosa.

Nasayran nga si Herbosa nipaubos og knee surgery ug nagkinahanglan og tulo ngadto sa upat ka buwan nga rehabilitasyon.

Samtang nag-atubang og reklamo’ng korapsiyon ug nalambigit sab sa kontrobersiya si Herbosa, apan gisalikway ni Castro nga may kalabutan ang maong pasangil sa iyang pagbiya.

Si Dr. Jose Brittanio Pujalte Jr. usa ka orthopedic ug spine surgeon ang gihulip sa nabakante nga puwesto.