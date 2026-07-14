Tinun-an namatay human gipurga sa ilang tunghaan

Nagpadayon pa sa pagkuha og dugang impormasyon ang Department of Education (DepEd) sa hinungdan sa kamatayan niadtong tinun-an sa Grade 4 sa Hugo Perez Elementary School-Annex, sa Trese Martires City, Cavite.
Ang maong estudyante gikataho nga namatay human sa nipaubos sa gihimo nga school-based deworming activity o purga sa maong eskwelahan.
Nasayran nga ang deworming activity gipahigayon niadtong Hulyo 2, 2026, inabagan sa city health office sa Trece Martires nga kabahin sa health program alang sa mga bata.
Gikataho nga adunay mga tinun-an ang giingon nga naglain ang lawas human sa maong kalihukan.
Samtang ang Grade 4 student ang gidali sa pagdala sa ospital sa dihang nagpunay og suka ug namatay.
Base sa medical findings, ang maong bata namatay sa infection nga niresulta sa septic shock.
Nagpadayon pa ang imbestigasyon sa maong kaso sa pagtino sa hinungdan sa maong hitabo.