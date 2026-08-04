Tricycle driver gidunggab sa igsuon tungod sa manok

Usa ka tricycle driver ang naangol human gidunggab sa iyang half-brother kay nasukong gipangitaan niya sa manok igtatari alas 9:30 sa buntag, Dominggo, Agusto 2, 2026, sa Sityo Buswang, Barangay Cantuod, Lungsod sa Balamban.
Si Francis Diotay Legaspino, 30, minyo, tricycle driver, molupyo sa maong lugar, nakaangko'g samad dinunggaban sa nagkadaiyang bahin sa kalawasan.
Wala na igkita ang suspek nga si Joedel Diotay Legaspino, hingkod ang panuigon, walay trabaho.
Si Police Major Ian Macatangay, hepe sa Balamban Police Station nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu, nagkanayon nga ang biktima nisaysay nga diha siya sa gawas sa ilang panimalay dihang niabot ang suspek og walay daghang pangutana gideretso siya og dunggab sa iyang walang bahin sa dughan.
Ang biktima nibutyag nga nagkalalis sila sa iyang half-brother niadtong Sabado Agusto 1.
Sumala pa niini, gisultihan niya kini nga iuli ang headset ug charger sa selpon.
Iya sab ning gipangutana kon asa na ang manok niyang igtatari.
Ang suspek nipadayag nga anaa lang ang manok dayon nilakaw.
Matod ni Macatangay, ila nang gihikay ang kasong frustrated homicide batok sa suspek.