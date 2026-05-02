Truckers sa Mandaue nanawagan og synchronized nga truck ban

Wala nangayo ang truckers sa Mandaue City sa hingpit nga pagtangtang sa truck ban sa dakbayan kon dili nagduso og dungan o synchronized nga schedule sa truck ban sa mga silingang local government units (LGUs) aron maminusan ang pagkalangan sa mga delivery ug matubag ang mga kabalaka taliwala sa nagpadayong krisis sa lana.
Kini ang giklaro ni Hyll Retuya, pangulo sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team), human sa panagtigom uban sa Visayas Unified Truckers Association, mga pundok sa negosyante, ug mga lokal nga stakeholders nga naay kalabutan sa hangyo nga isuspenso ang 60 ka adlaw nga truck ban sa Mandaue.
Matod ni Retuya, ang maong panagtigom nihatag sa mga opisyal sa dakbayan og mas klaro nga pagsabot sa tinuod nga mga yangungo sa truckers.
“We were glad that the truckers attended the meeting because it gave us the opportunity to hear directly from them and better understand their side,” asoy ni Retuya.
Ang hangyo sa pagsuspenso sa 60 ka adlaw nga truck ban unang gipadangat pinaagi sa suwat gikan sa Mandaue Chamber of Commerce ug mga lokal nga pundok sa negosyo.
Apan giklaro ni Retuya nga ang mga truckers na mismo ang niingon nga dili sila pabor nga hingpit tangtangon ang truck ban.
“They said they do not agree with lifting the truck ban completely because it would create chaos on the roads. We have already seen that kind of situation before,” batbat ni Retuya.
Imbes nga tangtangon, ang gihangyo sa truckers mao ang uniporme o parehas nga oras sa truck ban sa tibuok Mandaue ug sa mga silingang LGUs, diin sa pagkakaron mas taas ang mga restriksyon ug sagad dili managsama.
“Their only request is synchronization with neighboring LGUs. They are fine with Mandaue’s current setup because the city has a designated truck corridor. Their problem starts when they reach other areas where truck bans last until 9 a.m.,” pasabot ni Retuya.
Matod niya, ang maong isyu gilauman nga pagahisgutan sa umaabot nga panagtigom nga pangunahan sa Cebu Provincial Capitol, diin gipaabot nga motambong ang mga truckers, mga lider sa negosyo, mga opisyal sa trapiko, ug mga mayor gikan sa Metro Cebu ug kasikbit nga LGUs.
Naglaum si Retuya nga kining dugay na nga isyu masulbad na pinaagi sa usa ka hiniusang desisyon sa mga lokal nga kagamhanan.
“Hopefully, this concern over the truck ban, especially with the lingering fuel crisis, can finally be addressed,” panghinaut ni Retuya.
Dugang pa niya nga ang mga opisyal sa Mandaue City, lakip na si Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano, niuyon nga morespeto sa bisan unsa nga desisyon nga mogawas sa panagtigom sa provincial level. (ABC)