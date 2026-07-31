Tutor gitulis

Gitulis ang usa ka 42-anyos nga babaye’ng tutor samtang naglakaw pauli sa Sityo Hillside, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo, alas 6:00 pasado sa gabii niadtong Hulyo 29, 2026.
Nagpaila ang biktima sa alyas Tina, usa ka biyuda nga nakuhaan sa iyang pitaka nga adunay kapin P2,000, mga ID, ug ATM cards.
Matod sa biktima, pauli na siya gikan sa pagtudlo sa mga bata sa usa ka simbahan sa dihang gisundan siya sa usa ka lalaki sa pagtuo nga delivery rider.
Apan gitiunan siya og armas ug nideklarar nga tulis.