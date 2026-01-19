Uy: Sobra nga pamolitika peligro

Si Cebu Archbishop Alberto “Abet” Uy niingon nga ang pamolitika nga nagbase lang sa personalidad padayong nagpahuyang sa panaghiusa ug nagpahinay sa kalambuan sa katilingban, dungan sa pag-awhag sa mga lider ug sa mga magtutuo nga itugkad ang panaghiusa sa mga mithi nga giinspirar sa Santo Niño.
Gihimo ni Uy ang maong pamahayag atol sa iyang wali sa alas 6:00 sa buntag nga Pontifical Mass kagahapon, Dominggo, Enero 18, 2026, alang sa Fiesta Señor sa Basilica Minore del Santo Niño, diin siya ang nangulo sa selebrasyon sa unang higayon isip arsobispo sa Sugbo human sa iyang instalasyon niadtong Septiyembre.
“Diha sa gobiyerno, kon ang mga pangulo walay kahiusahan, mag-antos ang katilingban. Too much politicking is a major reason why we have not progressed until now,” matod ni Uy.
Iyang gipasabot nga ang panaghiusa mahimong makadaot kon kini giumol sa pagkamaunongon sa partido imbes nga sa pagtuo.
Gipatin-aw niya nga ang pagkabahinbahin sa politika sagad moresulta sa pagsalikway sa mga tawo sa maayong inisyatiba gikan sa mga kaatbang, samtang nagtugot lang sa mga sayop nga nahimo sa ilang mga kaalyado.
“When joy is shared, it becomes doubled. When grief is shared, it is cut into half. Apan kon dili magkahiusa, ang sayon mahimong lisod, ug ang lisod mahimong grabe kalisod,” batbat ni Uy.
Ang maong kinaiya, sumala pa niya, makadaot sa pagdumala ug sa mas dako nga komunidad.
Subay sa tema sa Fiesta Señor nga, “In Santo Niño, We Are One,” gipasiugdahan ni Uy nga ang panaghiusa nga nakagamot sa pagtuo nagtugot sa komunidad sa pagpaambit sa kalipay ug pag-antos, nga makapagaan sa mga pagsuway.
Namatikdan ni Uy nga ang pagkabahinbahin, sa laing bahin, mopakita sa mga kalisdanan nga mas dako ug makamugna og dugang pagkabahinbahin.
Matod sa arsobispo, kining ka kuwang sa panaghiusa makita sa mga lider sa gobiyerno moresulta sa kalisod sa katilingban.
“Kon ang pangulo dili nato kapartido, wala tay makita nga maayo. Ang tanan niyang buhaton atong sawayon. Bisan kon maayo, atong dauton kay kontra partido,” pasabot ni Uy.
“Apan kon partido gani, wa pod tay makita’ng dautan. Bisan sayop ug maot ang gibuhat, atong labanan kay atoang kauban. Kana ngil-ad kaayo. Kon ang motibo mao ang pagpangdaot, bisan ang panaghiusa delikado,” dugang niya.
Iyang giingon nga ang pamolitika makabalda sa mga lider sa pagserbisyo sa katawhan ug sa pagsulbad sa tinuod nga mga problema.
Gitapos ni Uy ang iyang mensahe pinaagi sa pagpanawagan sa mga lider sa politika ug gobiyerno nga isalikway ang interes sa partido ug magtinabangay alang sa kaayuhan sa Sugbo, nga gigiyahan sa mga mithi sa Santo Niño.
“Let us encourage our political and government leaders to unite and work together for the good of Cebu,” matod ni Uy. (CDF)