Van ‘misungag’ sa motor, 2 patay

Duha ang patay sa panagbangga tali sa Toyota Hi-Ace Van ug motorsiklo alas 3:35 sa kaadlawon niadtong Huwebes, Mayo 7, 2026, sa national road sa Barangay Pitalo, Lungsod sa San Fernando, Sugbo.
Ang mga namatay nga sakay sa motorsiklo giila nga sila si Von Castillo, 16, ug ang iyang angkas nga si Jesse Niño Eran, 18, pulos residente sa Barangay South Poblacion, San Fernando.
Sa imbestigasyon sa San Fernando Municipal Police Station, nasayran nga nagdagan ang duha ka sakyanan sa managlahi nga direksyon sa national highway sa Barangay Pitalo.
Ang Toyota Hi-Ace Van nga gimaneho ni Ian Pajena, 43, residente sa Purok Barangay Bankal, Dakbayan sa LapuLapu,
padulong sa amihanan samtang ang motorsiklo padulong sa habagatan.
Pag-abot sa Barangay Pitalo, giingong ni-overtake ang Hi-Ace Van sa gisundan niini nga sakyanan ug nicounterflow sa pikas nga lane diin nabanggaan ang kasugat nga motorsiklo nga gisakyan sa mga biktima.
Tungod sa kusog nga impact, nangalagpot ang drayber sa motorsiklo ug ang iyang angkas ug nahagba sa sementadong karsada.
Bisan naka-helmet ang duha ka biktima, namatay gihapon sila diha-diha human makaangkon og grabeng samad sa lawas ug ulo.
Gidala sila sa tambalanan apan didto na gideklarar sa mga doktor nga patay.