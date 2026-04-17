Vendor wala na makamata human nagtagay og beer

Wala na makamata ang usa ka banana vendor nga natulog human sa ilang panag-inom og ilimnong makahubog kaniadtong Martes sa hapon, Abril 14, 2026, sa Purok Repolyo, Barangay Catarman, Lungsod sa Liloan.
Giila sa kapulisan ang biktima nga mao si Adriano Luminarias, 41 , usa ka manindahay og saging ug temporaryong nagpuyo sa maong dapit.
Sumala sa imbestigasyon sa Liloan Police Station, nagsugod sa pagtagay ang biktima uban sa iyang mga kaubang banana vendor alas 11:00 sa buntag sa samang adlaw.
Nasayran nga nakahurot sila og tulo ka botelya nga beer isip pamaagi sa ilang pag-relax human sa kapoy nga pagmuntar sa ilang mga baligyang saging.
Human sa ilang panagtapok, ang biktima daling natulog sa sopa aron mopahulay.
Nakugang na lamang ang iyang pag-umangkon sa dihang kini gipukaw alas 4:50 sa hapon.
Nakit-an nga nigahi na ang lawas sa biktima ug nangitom ang panagway.
Gidudahang nakasinati og ataki sa kasingkasing ang biktima.